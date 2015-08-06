إطلالات النجمات العربيات في العطلات جريئة وأحياناً فاضحة!

بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل، سارعت النجمات العربيات إلى السفر لقضاء إجازاتهن الصيفية السنوية، في مدن وعواصم مختلفة من العالم معظمها كان على البحر والشاطئ، وطبعاً هذا النوع من الرحلات يتطلب نمطاً مُعيناً من اللباس يختلف عن ذلك الملائم للعمل أو عن الإطلالات اليومية في المدينة التي يقطنّ فيها، ويملن لاختيار الفساتين القصيرة، الشورتات، ألبسة السباحة، كما الأقمشة الشفافة والمُرهفة.

وطبعاً، هذا النوع من اللباس مناسب للعطلات، غير أن بعض النجمات بالغن قليلاً، ونشرن هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهن بكل جرأة، فمثلاً: سيرين عبد النور نشرت صورتها بملابس السباحة ومن فوقها قفطان ملون، وميريام فارس اختارت فستاناً أبيض قصيراً نسقته مع حقيبة صغيرة من Louis Vuitton، بينما اختارت جويل فستاناً من الشبك الأبيض ارتدته فوق ملابس السباحة أيضاً، واليسا اختارت قفطاناً ملوناً شفافاً بدت من تحته ملابس السباحة في صورة على البحر التقطتها في مدينة بودروم التركية. نانسي عجرم اختارت الشورت القصير مع توب بيضاء بتصميم ناعم، وكذلك كان الشورت اختيار ابتسام تسكت. أما غادة عبد الرازق فقد فضلت ارتداء ثوب من نقشة جلد النمر فوق ملابس السباحة. وقد رأينا كلاً من هيفاء وهبي ومي عز الدين في فساتين صيفية قصيرة وضيقة.

ما رأيك بهذه الإطلالات وكيف تقوّمين خيارات النجمات هل هي: جريئة، فاضحة، أم مثالية للعطلات؟

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