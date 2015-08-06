تحتفي مجموعة COACH النسائية لخريف وشتاء 2015-2016 بسحر ما هو مألوف وتمنح الأصالة والتقاليد لمحات عصرية ومتفرّدة مستوحاة من مدينة نيويورك.

تجمع ما بين الرموز الأمريكية بطريقة تركّز على جمالها معاً، مثل جلد الخروف وأزياء الدراجين والنجوم والخطوط وطبعات باندانا. كما تتميّز بإحساسٍ من الحرية مستوحى من الصورة السينمائية الحالمة للمناظر الطبيعية الأمريكية. وتركّز على الشخصية المتفرّدة وأيضاً على كونها جزءاً من الفريق، وتشكّل مزيجاً يداعب الحواس.

تأتي فخامتها بطريقة سلسلة وطبيعية وتسيطر عليها الجلود والأصواف بشكلها الأساسي، وتضفي عليها التفاصيل المنقوصة شخصية مميزة ولمسة متجددة وغنية. تستكشف ما هو بين الخشونة والنعومة، العميلة والفخامة، التقليد والعصرية، الجديد والقديم.