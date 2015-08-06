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القبض على عاطلين هاربين من أحكام بالإعدام فى حملة أمنية بإمبابة

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القبض على عاطلين هاربين من أحكام بالإعدام فى حملة أمنية بإمبابة القبض على عاطلين هاربين من أحكام بالإعدام فى حملة أمنية بإمبابة
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عاطلين صادر ضدهما أحكام بالإعدام فى جرائم قتل، وذلك خلال حملة أمنية شارك فيها قطاع الأمن العام بمنطقة إمبابة.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، يفيد القبض على كل من "محمد.ا" و"أشرف.ن" خلال حملة أمنية، وتبين أن المضبوطين صادر ضده حكم بالإعادام فى قضايا جنائية، تحرر محضر للمتهمين وتولت النيابة التحقيقات.
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