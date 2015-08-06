أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سيدة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثانى بسبب خلافات زوجية بالهرم

Google+ Print
سيدة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثانى بسبب خلافات زوجية بالهرم سيدة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثانى بسبب خلافات زوجية بالهرم
أقدمت سيدة فى العقد الثالث من عمرها، على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثانى، بدائرة قسم شرطة الهرم، بسبب خلافات نشبت مع زوجها، فقررت الانتحار بإلقاء نفسها بعدما أبلغها زوجها بأنه سيطلقها.

كان تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم مروان مرشف، رئيس المباحث، ومعاونيه الرائدين محمد مختار، ومحمد نوفل بقيام سيدة بإلقاء نفسها من الطابق الثانى بسبب خلافات مع زوجها، تعرضت لإصابات بالغة تم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365