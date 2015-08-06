سيدة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثانى بسبب خلافات زوجية بالهرم

أقدمت سيدة فى العقد الثالث من عمرها، على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثانى، بدائرة قسم شرطة الهرم، بسبب خلافات نشبت مع زوجها، فقررت الانتحار بإلقاء نفسها بعدما أبلغها زوجها بأنه سيطلقها.

كان تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم مروان مرشف، رئيس المباحث، ومعاونيه الرائدين محمد مختار، ومحمد نوفل بقيام سيدة بإلقاء نفسها من الطابق الثانى بسبب خلافات مع زوجها، تعرضت لإصابات بالغة تم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.