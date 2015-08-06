ضبط تاجر مخدرات بالعجوزة بحوزته 40 كيلو حشيش

ألقت مباحث العجوزة القبض على أحد تجار المخدرات بمنطقة العجوزة، والذى عثر بحوزته على 40 كيلو حشيش تم تحريزها، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وردت معلومات إلى العميد محمد عبد التواب، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، بقيام عبد الهادى . س 33 سنة بالاتجار فى المواد المخدرة وتحضير كمية كبيرة لتوزيعها على عملائه، وبإخطار اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للمباحث أمر بخروج قوة أمنية لضبط المتهم بعد استئذان النيابة العامة، وتحركت قوة نجحت فى إلقاء القبض على المتهم، الذى عثر بحوزته على 40 فرش حشيش وزنت 40 كيلو،

>فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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