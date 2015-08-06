نوال الكويتية: تصريحات محمد عبده عني لا تستفزني أو تؤثر بنجوميتي

أنهت الفنانة نوال الكويتية الجدال حول لقب "فنانة الخليج الأولى" والتي طرحت كثيراً في السنوات الأخيرة بمختلف وسائل الاعلام مشيرة إلى عدم وجود فنانة أولى وثانية، وكذلك الحال بالنسبة للفنانين في الخليج مشيرة خلال لقائها في برنامج "صباح العربية" مع المذيعة مهيرة عبدالعزيز "أن تصريحات محمد عبده لا تستفزني ولا تؤثر بنجوميتي".



معجبة برابح صقر

أكدت الفنانة نوال على ضرورة تغيير طرح الفنان بأغانيه حتى يواكب الأجيال الجديدة من المستمعين، وتحدثت أن عنصر التوفيق لابد أن يكون حاضراً عند تنفيذ الأغاني متطرقة إلى عمق علاقتها وإعجابها بألحان الفنان رابح صقر الذي كانت طوال السنوات الفائتة تتبادل معه سماع الأغاني والألحان منذ تعاونهما الأول في عام 1998 في عملين غنائيين من ألحان صقر هما "نساني" و"تدري و إلا ما تدري". إلى أن جاء التعاون الجديد بينهما في "ديو" "كل ما في الأمر" وأغنية أخرى "هد بالك"، مشيرة إلى أغنية "يا تعب قلبي" للشاعرة هتان التي تعتبر بمثابة أختها من الأغاني التي لها مكانة لديها في ردها على سؤال المذيعة عن هذه الأغنية.

وعن الألقاب المفضلة لديها أجابت نوال:" فقط وإن كان ارتباط إسمي ببلادي عندما يذكر نوال الكويتية. فهو أمر يسعدني كثيراً وبقية الألقاب تبقى عزيزة لأنها جاءت من أشخاص أمثل لهم شيئاً كبيراً خاصة من "الفانز" ، مشيرة إلى عدم وجود فنانة أولى بالخليج أو ثانية. وهناك أشخاص تعني لهم هذه الألقاب وتعيش عليها وآخرون لا يهتمون بمثل هذه الألقاب ومنهم أنا".

أحب أصوات هؤلاء الفنانين

وعندما سألتها المذيعة عن معايير النجومية من أعداد المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي أو طول المسيرة الفنية أجابت نوال إلى أن طول المسيرة الفنية للفنان وتواجده على المسرح يحددان نجومية الفنان.

وأضافت: "الجميع نجوم ومتواجدون بالساحة الغنائية ولكل منا شخصيته ونجوميته وبفضل انتشار القنوات الفضائية تجاوزنا هذا الأمر وأصبحت أغنية عربية واحدة وليست خليجية تتضمن العديد من النجوم، مثمنة وشاكرة الفنان عبدالله الرويشد عندما قال إنها "فنانة الخليج الأولى"، في حين ردت على سؤال المذيعة عن تفضيل الفنان محمد عبده بأن أحلام هي "فنانة الخليج الأولى" بقولها: "تبقى آراء شخصية ووجهة نظر للفنانين"، مؤكدة عدم وجود "فنان الخليج الأول" قائلة: "أحب أصوات الفنانين عبدالله الرويشد وعبدالمجيد عبدالله ومحمد عبده وحسين الجسمي ونبيل شعيل وراشد الماجد ورابح صقر وجميعهم أوائل وهذا رأيي الشخصي وليس لأني دبلوماسية". مشيرة إلى عدم وجود أي فنان أو فنانة كأصدقاء مقربين فهم جميعاً زملاء تكنّ لهم كل تقدير واحترام وهو شعور متبادل بيد أن الرويشد هو الأقرب لها ويبقى الفنان محمد عبده زميلاً حتى وإن كانت له وجهة نظر في نوعية صوتي وغنائي وفني وهنا قاطعتها المذيعة وهل استفزتك تصريحاته؟

أجابتها نوال: "تصريحات محمد عبده لم تستفزني فلدي قاعدة جماهيرية . ولازلت منذ 30 سنة أغني، فهل يعقل بعد هذا المشوار عندما يقول عني أي شخص أمر سيء أن يستفزني؟ علماً أنني أحب أغاني محمد عبده ويبقى أستاذي ولكن تصريحاته أو غيره لا تؤثر في نجوميتي بل ربما تزيدها قليلاً لأنه عندما يتحدث عني "فنان العرب" فهذا دليل على تواجدي وأهميتي بالساحة الغنائية.

الأغنية فقدت صوت فضل شاكر وخسرته

وعن كثرة أغاني "الديو" التي قدمتها سواء مع عبدالله رشاد والرويشد مشيرة إلى أنها يتم إختيارها من الشعراء والملحنين لتقديمها بإستثناء "ديو" "أحاول" مع فضل شاكر فهي من كانت تبحث عنه وأبلغت بذلك الشاعر العاني والذي قدم لها "الديو" مع الملحن أحمد الهرمي في مفاجأة لها، مشيرة إلى أن الأغنية فقدت صوت فضل شاكر وخسرته لأن له جماهيرية وحساً مميزاً ويبقى له إنسانية جميلة بداخله.