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ما حقيقة انفصال ويل سميث عن زوجته؟

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الخميس 06-08-2015 15:38

ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أن الممثل العالمي Will Smith وزوجته الممثلة Jada Pinkett قررا الطلاق.
وعلى الفور نفى الممثل الخبر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال : "في العادة أنا لا أرد على الحماقة لكن الكثير من الناس قدموا لي التعازي .. وأؤكد لن يحدث بيننا طلاق، وأقسم بأنني سأبلغكم بنفسي إذا قررت أن أطلق ملكتي".
واكتفت Jada بالكتابة :"لقد تحدث الملك"، تأكيداً منها على حديث زوجها ونفيه لخبر الطلاق.
يذكر أن Will Smith تزوج من Jada Pinkett عام 1997 ولديهما ولدان هما Jaden وWillow.
 

 

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