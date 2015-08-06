ما حقيقة انفصال ويل سميث عن زوجته؟

ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أن الممثل العالمي Will Smith وزوجته الممثلة Jada Pinkett قررا الطلاق.

وعلى الفور نفى الممثل الخبر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال : "في العادة أنا لا أرد على الحماقة لكن الكثير من الناس قدموا لي التعازي .. وأؤكد لن يحدث بيننا طلاق، وأقسم بأنني سأبلغكم بنفسي إذا قررت أن أطلق ملكتي".

واكتفت Jada بالكتابة :"لقد تحدث الملك"، تأكيداً منها على حديث زوجها ونفيه لخبر الطلاق.

يذكر أن Will Smith تزوج من Jada Pinkett عام 1997 ولديهما ولدان هما Jaden وWillow.



لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"