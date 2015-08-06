قتيلان بعد حفل درايك في تورنتو

قُتِل شخصان ونقل ثلاثة جرحى آخرون على الأقل إلى المستشفى في حادث إطلاق نار في تورنتو الكندية، خلال حفل أقيم ضمن مهرجان موسيقي سنوي لمغني الراب Drake.

وذكرت الشرطة أن رجلاً وامرأة قتلا في الملهى الليلي " Muzik " الذي استضاف الاحتفال الرسمي.

ولم تؤكد الشرطة ان كان Drake البالغ من العمر 28 عاماً موجوداً في المكان خلال الحادث، او انصرف قبل حدوث ذلك.

يذكر أن حادث مشابه حدث عام 2014 في 5 من شهر آب/أغسطس أمام ملهى " Muzik " أيضاً حيث تم إطلاق النار على شاب في الـ28 من عمره.



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