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الفنانة وعد ترد على منتقديها: "أتصور في الحمام مثلاً"

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الفنانة وعد ترد على منتقديها: "أتصور في الحمام مثلاً" الفنانة وعد ترد على منتقديها: "أتصور في الحمام مثلاً"

الخميس 06-08-2015 16:48

يشهد المتابعون للفنانة وعد على "انستغرام" على أناقتها، حيث تشارك المطربة متابعيها بصور منوعة لها داخل غرفتها الخاصة وتظهر خزانة ملابسها الفخمة التي وصفها المتابعون بأنها تفوقت على خزائن النجوم العالميين بتنوعها وترتيبها.
وعد نشرت عدة صور لها داخل غرفة ملابسها وأحذيتها الخاصة، وهي تستعد للخروج لحضور المناسبات المختلفة.
وتعليقاً على الصور، تضاربت الآراء لتصوير الفنانة داخل غرفة ملابسها واتهمها البعض بالغرور والاستعراض، فردت على "انستغرام" قائلة: "أنا تصورت بغرفة ملابسي وقالوا تستعرض، وهذا طبيعي، وين أتصور بالحمام مثلاً"، مضيفة: "وانا لابسه وين اخر شي الواحد يشوف روحه بس ناس ناقصة".

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سيدتي

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