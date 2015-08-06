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هل تنتظر بيونسية طفلها الثاني؟

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الخميس 06-08-2015 17:08

توقعت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أن تكون النجمة العالمية Beyonce حامل بمولودها الثاني خاصّة بعد إطلالاتها الأخيرة.
فقد سعت النجمة مؤخراً الى إخفاء بطنها بشتّى الطرق والوسائل، مما دفع الكثيرين الى تأكيد خبر حملها.
وكانت آخر إطلالة لـBeyonce عندما عادت من إجازتها الصيفية التي أمضتها مع زوجها وابنتها، وكانت ترتدي ملابس فضفاضة سميكة بعض الشيء على الرغم من حرارة الشمس العالية وطقس الصيف الحار، ولكن الملفت كان إخفاءها لبطنها بحاسوبها المحمول.
وأشار مصدر مقرّب بأنّ النجمة البالغة من العمر 33 عاماً حامل اليوم بفضل علاجات التلقيح الإصطناعي التي خضعت لها، ولكنّها تحرص حتّى الساعة على إخفاء الموضوع وإبقائه خاصاً بها هي وحدها.
يذكر أن Beyonce توقفت منذ شهر تقريباً عن نشر صورٍ لها تكشف عن جسمها كلّه على حسابها على انستغرام.

 

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