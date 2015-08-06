بالفيديو:محمد منير يفتتح قناة "السويس" بلحن مسروق من الصبوحة

أثارت أغنية "فات الكتير" التي أطلقها المطرب المصري محمد منير بمناسبة افتتاح قناة السويس، الكثير من ردود الفعل السلبية، لأنّ مطلعها نسخة طبق الأصل من لحن أغنية "عالبساطة" التي غنتها الصبوحة.

التشابه ليس مجرد تشابه عادي، بل تطابق أدهش روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا كيف لنجم صاحب خبرة وتاريخ مثل منير أن يقع في هذا الفخ؟

مديرة صفحة الصبوحة الخاصة على الفايسبوك كارول الخوري، شنّت هجوماً على منير، موضحة أنها استمعت إلى الأغنية بعدما أبلغها أحد أصدقائها أن اللحن الذي لحنه السوري سهيل عرفة متطابق تماماً مع أغنية صباح، فاتصلت كارول بالملحن لتخبره بالواقعة لأنه ليس من حق عائلة الصبوحة رفع دعوى قضائية أو اتخاذ أي إجراءات خاصة وأن حقوق أي أغنية تعود للملحن والمؤلف، وأنهت كارول كلامها قائلة إنها مع كامل احترامها لمنير فما حدث هو سرقة علنية.

وكان الكابتن غزالي وهو كاتب كلمات الأغنية قد صرح مؤخراً أنّ أغنية "فات الكتير يا بلدنا" هي من أغاني المقاومة الشعبية في السويس، وأنه هو من قام بتأليفها، ثم أخذ من الشاعر عبد الرحمن الأبنودي مقاطع، بعد أن أستأذنه قبل وفاته، لإدخالها في أوبريت موضحا أن محمد منير طلب منه تعديل الأغنية، وبعد إلحاح منه وافق ليفاجىء الغزالي بأن منير يغير في معاني الكلمات من دون الرجوع لأصحابها.

استمعوا إلى أغنية محمد منير "فات الكتير"