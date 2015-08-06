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بالصور..محافظة قنا تقيم سرادق لاحتفالات افتتاح قناة السويس بميدان الساعة

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حضر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية احتفال قناة السويس، الذى تم إقامته بسرداق بميدان الساعة وسط مدينة قنا.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بإشراف محمد الفنجرى، وكيل الوزارة بقنا، عروضا رياضية، فيما تم تقديم عروض فنية من فرقة قصر ثقافة قنا.

جاء ذلك وسط تواجد أمنى مكثف بإشراف اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، واللواء هشام خطاب مدير المباحث وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، التى أشرفت على تأمين كافة الاحتفالات بمراكز المحافظة المختلفة.

وكانت المسيرات الاحتفالية، التى شهدتها مدينة قنا صباح اليوم استقرت لاستكمال الاحتفالات داخل سرادق كبير بميدان الساعة بوسط مدينه قنا، لتقوم داخله مجموعة من العروض الفنية والرياضية واستمرت الخيول والمزمار البلدى، فى عروضها بميدان الساعة بوسط المدينة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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