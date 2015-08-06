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بالفيديو والصور.. فقرات وعروض فنية بكفر الشيخ احتفالا بقناة السويس

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تعانق رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى موقف مهيب أثناء الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، وتراقص عدد من السيدات على الطبل البلدى، كما شهد شارع جامعة كفر الشيخ عددا من الفقرات الفنية والعروض المتعددة.

وطاف مجسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو يلوح بيده، ووضع على مركب كبير يجره جرار شوارع المحافظة، وحوله عدد من الشباب والفتيات والسيدات يزغردن تتقدمهم الخيول والطبل البلدى.

كما طافت مركب المحروسة عددا من شوارع المحافظة وسط تواجد الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، ووزعت الهدايا والأعلام على الحضور بحضور الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى، مدير الأمن، والعقيد فاروق بركات، المستشار العسكرى ووكلاء الوزراء ورؤساء المصالح والشعبيين ورؤساء المدن.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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