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بالصور.. مظاهرة بحرية باليخوت بخليج نعمة احتفالا بقناة السويس الجديدة

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شهدت سقالة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، تواجد الآلاف من أبناء المحافظة والسياح، وقد تزينت سقالة الخليج برفع صور للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وأعلام وقناة السويس والمحافظة.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطنى والموسيقى العسكرية، ثم ترديد الأغانى الوطنية، وبعدها شهدت سقالة خليج نعمة مظاهرة بحرية باليخوت مع الأغانى الوطنية، ثم انطلقت مسيرة باليخوت بداية من خليج نعمة حتى منطقة نبأ، رافعين أعلام مصر فى ملحمة تاريخية رائعة، وقام السياح بالتقاط الصور التذكارية.

وأكد اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، فى تصريحات خاصة، أنه تم الدفع بقوات الأمن لتأمين الاحتفالات وتوزيع عدد من أفراد الخدمة للتأمين.

وأضاف موسى أن هناك طائرة صغيرة مزودة بكاميرات للمراقبة تعمل بالريموت كنترول لتأمين الحفل وتصوير المناطق الجوية، كما لوحظ انتشار مكثف لقوات الأمن والدفاع المدنى والمسطحات المائية.

حضر الحفل اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى، سكرتير عام جنوب سيناء، واللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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