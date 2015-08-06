بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتلقى تهانى المواطنين بافتتاح قناة السويس

شهد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمد عاطف شلبى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء حسين الطاهر وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة والمهندس مجدى عطالله السكرتير العام المساعد ورؤساء القطاعات الحكومية والإدارات المحلية اليوم الخميس، احتفالات المحافظة بافتتاح قناة السويس الجديدة بميدان "الملك عبد الله" بمدينة كفر الشيخ.

وبدأ الحفل بالسلام الوطنى تلاه عدة عروض قدمتها القطاعات والمصالح الحكومية والإدارات المحلية بسيارات مزينة، رافعين الأعلام وسط عزف الموسيقى والأغانى الوطنية وعروض طلائع الشباب والكشافة بالتربية والتعليم والشباب والرياضة وطلاب منطقة كفر الشيخ الأزهرية .

وتلقى محافظ كفر الشيخ التهانى بافتتاح قناة السويس الجديدة، من رؤساء القطاعات والقيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد غفير من أهالى محافظة كفر الشيخ.

فيما تواصل المحافظة احتفالاتها، حيث انتقل محافظ كفر الشيخ وكبار رجال المحافظة والقيادات التنفيذية إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بحديقة صنعاء لاستكمال الاحتفالات بقناة السويس الجديدة، والذى تنظمه مديرية الثقافة بكفر الشيخ على مسرح صنعاء بتقديم عدد من العروض والفقرات الفنية والمسرحية وعرض للأنشطة الموسيقية والمسرحية لطلاب التربية والتعليم.

وقال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، إن قناة السويس الجديدة تحمل الأمل لكل المصريين ولحظة المصير والوعد وحلم مصر للإنسانية، وإن مصر قادرة على الإرادة والتحدى وصنع المعجزات وإن جميع المصريين مصممون على الأداء بنفس الكفاءة التى شهدها العمل أثناء حفر القناة، مشيرا إلى أن شعب مصر يشعر بالعزة والفخر، وأن لديه رئيس يعد ويوفى .

فيما تواصل مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ احتفالاتها بقناة السويس الجديدة، حيث تشهد مدن النيل بمحافظة كفر الشيخ "دسوق – فوه – مطوبس" احتفالاتها على ضفاف نهر النيل بتزيين المراكب بالأعلام والموسيقى والأغانى الوطنية وهذا لا يختلف كثيرا عن شوارع وميادين المحافظة تزامنًا مع إشارة انطلاق مصر بأعظم اقتصاديات العالم (قناة السويس الجديدة).

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