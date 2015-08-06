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محافظ الفيوم ومدير الأمن يشاركان المواطنين الاحتفال بافتتاح قناة السويس

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وسط أجواء من الفرحة وعلى نغمات الموسيقى والأناشيد والأغانى الوطنية، احتشد أبناء محافظة الفيوم فى ميدان السواقى "ميدان الثورة" وغيره من الميادين بمختلف أنحاء المحافظة للاحتفال بقناة السويس الجديدة.

وشارك المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، المواطنين فرحتهم، حيث تواجد المحافظ بميدان السواقى ليشارك الجماهير التى عمت وجوههم الفرحة والبهجة والسعادة، كما شارك فى الاحتفالات اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، واللواء خالد جبرتى، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حمودة، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية والشعبية، وممثلون عن مديريات الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة، وقصر الثقافة، والعلاقات العامة بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وحشد كبير من المواطنين.

بدأت الاحتفالات منذ الساعات الأولى من الصباح وعمت مختلف أنحاء المحافظة، وبدأت الاحتفالات الكبرى التى أقامتها محافظة الفيوم بالتنسيق مع المديريات والمصالح المختلفة، بتقدم المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، ومرافقيه، طابور العرض برفع الأعلام والتحرك إلى ميدان السواقى. كما تضمنت الاحتفالية العروض الرياضية والفنية، والفنون الشعبية، والموسيقات والأناشيد والأغانى الوطنية والموسيقات العسكرية التى جابت شوارع المدينة، كما شاركت مديرية الصحة وهيئة الإسعاف بطابور عرض لسيارات الإسعاف رافعة أعلام وأعلام القناة فى مشهد جميل.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن احتفالية اليوم تشمل احتفالات بميادين السواقى، والمسلة، وعبد المنعم رياض وميدان الجامعة، وغيرها من ميادين وشوارع المحافظة، التى تزينت احتفالاً وابتهاجًا بهذا الحدث التاريخى، مشيرًا أن المؤسسات والمديريات المختلفة قد شاركت فى هذا العرس واحتفلت بهذا الافتتاح التاريخى العملاق لنشارك جموع الشعب المصرى فرحته بافتتاح القناة الجديدة شريان الاقتصاد المصرى.

وأضاف المحافظ أن الشوارع والميادين تزينت منذ عدة أيام بالأعلام واللافتات التى تحمل شعارات وعبارات وطنية وشاشات العرض التى تنقل الحدث مباشرة وتعرض أفلامًا تسجيلية عن القطاعات التنموية على أرض المحافظة ابتهاجًا بهذا الحدث الفريد.

وأكد المحافظ أن القناة الجديدة سوف تساهم فى تحسين الاقتصاد المصرى، وتوفر فرص عمل للشباب، وتسهم فى زيادة الدخل القومى، بما يساهم فى تغيير واجهة مصرنا الحبيبة إلى أبهى صورها.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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