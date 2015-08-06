أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المئات يتابعون افتتاح قناة السويس على المقاهى بالإسماعيلية

Google+ Print
المئات يتابعون افتتاح قناة السويس على المقاهى بالإسماعيلية المئات يتابعون افتتاح قناة السويس على المقاهى بالإسماعيلية
امتلأت مقاهى الإسماعيلية بالمواطنين وزوار المدينة، لمتابعة حفل افتتاح قناة السويس الجديدة أمام شاشات التليفزيون، والاحتفالات الشعبية بميدان الممر عصر اليوم.

وشهد مقهى المثلث أكبر تجمعات لمشاهدة الحفل بسبب موقع المقهى فى وسط ميدان الممر، وكونه أحد أقدم مقاهى الإسماعيلية، واشتهر باستقبال الأحداث السياسية والاحتفالية بالمدينة، وقال حمادة الزبير صاحب المقهى "الرزق حلو فى أيام الاحتفالات، وفى يوم افتتاح القناة الوضع مختلف، لأن الناس فرحانة"، مضيفا "الاحتفالات فتحت باب رزق لناس كتير، اللى بيبيع أعلام أو تيشيرتات، وكل الناس فرحانة".

تاريخ مقهى المثلث شهد إعادة الافتتاح عام 1975، وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات يفضل الجلوس عليها مع وزير التخطيط السابق عثمان أحمد عثمان، وشهدت أحداث ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وقال رمضان أحد المواطنين، إنه قدم من سوهاج إلى الإسماعيلية، فى محاولة لحضور الحفل ولكنه لم يستطع الوصول إلى قناة السويس، مضيفا "ركبت أربع مواصلات من سوهاج للغردقة والسويس حتى الإسماعيلية، ولم أحضر الحفل، ففضلت الجلوس على المقهى لمشاهدة الحفل وسط الناس".

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365