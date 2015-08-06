المئات يتابعون افتتاح قناة السويس على المقاهى بالإسماعيلية

امتلأت مقاهى الإسماعيلية بالمواطنين وزوار المدينة، لمتابعة حفل افتتاح قناة السويس الجديدة أمام شاشات التليفزيون، والاحتفالات الشعبية بميدان الممر عصر اليوم.

وشهد مقهى المثلث أكبر تجمعات لمشاهدة الحفل بسبب موقع المقهى فى وسط ميدان الممر، وكونه أحد أقدم مقاهى الإسماعيلية، واشتهر باستقبال الأحداث السياسية والاحتفالية بالمدينة، وقال حمادة الزبير صاحب المقهى "الرزق حلو فى أيام الاحتفالات، وفى يوم افتتاح القناة الوضع مختلف، لأن الناس فرحانة"، مضيفا "الاحتفالات فتحت باب رزق لناس كتير، اللى بيبيع أعلام أو تيشيرتات، وكل الناس فرحانة".

تاريخ مقهى المثلث شهد إعادة الافتتاح عام 1975، وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات يفضل الجلوس عليها مع وزير التخطيط السابق عثمان أحمد عثمان، وشهدت أحداث ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وقال رمضان أحد المواطنين، إنه قدم من سوهاج إلى الإسماعيلية، فى محاولة لحضور الحفل ولكنه لم يستطع الوصول إلى قناة السويس، مضيفا "ركبت أربع مواصلات من سوهاج للغردقة والسويس حتى الإسماعيلية، ولم أحضر الحفل، ففضلت الجلوس على المقهى لمشاهدة الحفل وسط الناس".



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