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500 شاب وفتاة يشاركون فى مسيرة 2 كيلو بالطور ابتهاجا بالقناة الجديدة

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، مسيرة كبرى شارك فيها أكثر من 500 شاب وفتاة، وذلك ابتهاجا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأكد على أنور وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن المسيرة والتى تصدرها اللواء جمال الريس سكرتير عام المحافظة المساعد والمحاسب فوزى همام رئيس المدينة، ومحمد خليفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بدأت من أمام مبنى ديوان عام المحافظة بالطور مرورًا بمركز الإعلام، وانتهت أمام ميدان 23 يوليو بطريق الطور شرم الشيخ لمسافة حوالى 2 كيلومتر.

وشارك فيها شباب مراكز الشباب والمدارس الرياضية والفرق الرياضية وشباب البرلمان، والفرق الكشفية شارك فيها جميع العاملين بالشباب والرياضة.

وقرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فتح الملاعب والصالات الرياضية وحمامات السباحة مجانا أمام الجمهور طوال اليوم.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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