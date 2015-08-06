اكتشاف 18 مخبأ وورشة لصناعة القنابل بولاية " عين الدفلى " الجزائرية

تمكنت قوة للجيش الوطنى الجزائرى اليوم " الخميس " من اكتشاف 18 مخبأ ، وورشة لصناعة القنابل التقليدية الصنع ، وأسلحة رشاشة وكمية كبيرة من الذخيرة والمتفجرات ، وذلك بولاية " عين الدفلى" .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطنى بأنه فى إطار مكافحة الإرهاب ، وخلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة "عمرونة " جنوب ولاية عين الدفلى بإقليم الناحية العسكرية الأولى ، عثرت قوة للجيش الوطنى على ثمانية عشر مخبأ وورشة لصناعة القنابل تقليدية الصنع ، فيما استعادت ثلاثة أسلحة رشاشة وكمية كبيرة من الذخيرة والمتفجرات ، وأجهزة اتصال وهواتف نقالة ومعدات تفجير .

وعلى صعيدآخر ، وفى إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة ، أوقفت قوتان تابعتان للقطاعين العملياتيين لكل من ولايتى "تمنراست " و"برج باجى مختار" بإقليم الناحية العسكرية السادسة ، وبالتنسيق مع عناصر الجمارك الجزائرية 26 مهاجرا غير شرعى من جنسيات إفريقية مختلفة ، كانوا على متن سيارتين رباعيتى الدفع ، فيما تم ضبط كمية كبيرة من الوقود كانت معدة للتهريب على متن إحدى الشاحنات

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