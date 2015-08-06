ديباي يطلب الحصول على رقم 7 التاريخي في يونايتد

انتشرت العديد من التقارير في وسائل الإعلام الإنجليزية ذكرت فيها بأن ممفيس ديباي الوافد الجديد على مانشستر يونايتد يطلب الحصول على رقم 7 التاريخي للنادي.

رقم 7 يعد تاريخيا في يونايتد بعدما ارتداه جورج بيست، ديفيد بيكام، وكريستيانو رونالدو، وذلك قبل أن يرتديه آنخيل دي ماريا لمدة موسم وذلك قبل اقترابه من الرحيل إلى باريس سان جيرمان.

وذكر موقع "بليتشر ريبورت" بأن ديباي طلب الحصول على رقم 7 بدلا من 11 الذي يرتديه حاليا وذلك حال إعلان انتقال دي ماريا رسميا لسان جيرمان.

وحال عدم وجود أي إعلان رسمي عن انتقال دي ماريا قبل منتصف يوم الجمعة، فلن يستطيع ديباي ارتداء رقم 7 وذلك بسبب قواعد الاتحاد الإنجليزي.

وتنص القواعد على أن كل الفرق المشاركة في الدوري الإنجليزي يجب عليها إرسال أسماء وأرقام اللاعبين قبل منتصف يوم الجمعة.