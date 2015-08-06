أمريكى وأوكرانية يتهمان سائقا بسرقتهما فى أكتوبر والتحريات تكذب الواقعة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على سائق لاتهامه بسرقة "أمريكى وسيدة أوكرانية" بعد أن حررا محضرا ضده يتهمانه بالاستيلاء على مبلغ 50 ألف جنيه وسرقتهما، وبإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من قسم ثانى أكتوبر بقيام مصرى يحمل الجنسية الأمريكية وسيدة أوكرانية بتحرير محضر يتهمان السائق الخاص بشركتهما بسرقة مبلغ 50 ألف جنيه من شقة الأوكرانية بدائرة قسم ثانى أكتوبر.

وبإجراء التحريات التى قادها العميد رأفت الحلوانى مأمور قسم ثانى أكتوبر تبين أنهما لفقا للسائق تهمة السرقة، وأن السيدة الأوكرانية كانت تقيم فى شقة سكنية وأن صديقها الأمريكى طلب من السائق أن يتواجد معها فى الشقة حتى يكون قريبا منها أثناء مباشرة عمل الشركة.

وأفادت التحريات أن السيدة الأوكرانية نشأت بينها والسائق علاقة عاطفية لمدة عام، وأنه قرر ترك العمل بعد شعوره بالندم بسبب العلاقة التى أقامها معها، وعندما طلب منها ترك العمل، اتهمته بسرقة مبلغ 50 ألف جنيه لإجباره على عدم ترك العمل.