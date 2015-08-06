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الأمن العام يضبط 126 قطعة سلاح و238 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 126 قطعة سلاح و238 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 126 قطعة سلاح و238 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملات امنيه لاستهداف الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 126 قطعة سلاح نارى، 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، 238 قطعة سلاح أبيض، 213 قضية مخدرات، 4 تشكيلات عصابية، 6 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 141 هارب من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 17801 حكم قضائى متنوع وإعادة 8 سيارات مُبلغ بسرقتها، 564 دراجة نارية مخالفة.
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