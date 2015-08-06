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الداخلية السعودية: استشهاد 10 من قوات الطوارىء و3 عاملين فى تفجير عسير

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الداخلية السعودية: استشهاد 10 من قوات الطوارىء و3 عاملين فى تفجير عسير الداخلية السعودية: استشهاد 10 من قوات الطوارىء و3 عاملين فى تفجير عسير
قال المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية إنه أثناء قيام مجموعة من منسوبى قوات الطوارىء الخاصة بمنطقة عسير بأداء صلاة الظهر جماعة فى مسجد مقر القوات، حدث تفجير فى جموع المصلين نتج عنه استشهاد عشرة من منسوبى القوات إضافة إلى ثلاثة من العاملين فى الموقع وإصابة تسعة آخرين ، ثلاثة منهم إصاباتهم بالغة.

وأضاف - فى بيان بثته وكالة الانباء السعودية - انه قد عثر فى الموقع على أشلاء يعتقد أنها ناتجة عن تفجير بأحزمة ناسفة مشيرا الى ان الحادث لايزال محل متابعة الجهات الأمنية المختصة.

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