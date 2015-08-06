المقاومة الشعبية فى اليمن تسيطر على معسكر "لبوزة " جنوب البلاد

أكدت المقاومة الشعبية فى محافظة لحج- اليمنية الجنوبية- أنها سيطرت على معسكر "لبوزة " الواقع فى مديرية "المسيمر " بمحافظة لحج، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام من تحرير قاعدة "العند " الاستراتيجية التى تبعد عن المعسكر حوالى 20 كيلومترا.

ونقلت صحيفة / عدن الغد / الالكترونية عن رمزى الشعيبى- المتحدث باسم المقاومة الشعبية فى لحج- قوله " إن المقاومة سيطرت بشكل كامل على المعسكر وتتقدم صوب "منطقة كرش " الحدودية والتى كانت الحد الفاصل بين الشمال والجنوب عام 1990. .وتقع على الطريق الواصل بين عدن وتعز.

وكانت أول منطقة استولت عليها ميليشيات الحوثى فى 25 مارس الماضى بعد شن حربها على الجنوب.

>وأوضح أن المقاومة الشعبية بمساندة القوات الموالية للشرعية وقوات التحالف العربى تمكنت من السيطرة على المعسكر بعد معارك مع الميليشيات، والذى تم فيه تجميع عناصرهم بعد هزيمتهم فى قاعدة العند.

وطالب المتحدث من المقاومة الحذر من الألغام التى زرعتها الميليشيات الحوثية قبل فرارها.

>يذكر أن معارك عنيفة دارت بين الجانبين للسيطرة على المعسكر أسفرت عن مقتل العشرات من الميليشيات وفرار الباقين، فيما قتل 7 من أفراد المقاومة الشعبية.

وتتمركز فى المعسكر قوات من اللواء 35 مدرع. . وهناك معسكران تابعان للواء احدهما فى غرب مدينة تعز المجاورة للحج والثانى فى مطار تعز القديم ويقوم بمهمة حماية مضيق باب المندب.

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