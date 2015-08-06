انطلاق أول رحلة من مطار"معيتيقة" بطرابلس إلى مطار "تمنهنت" جنوب ليبيا

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية الليبية، اليوم الخميس، انطلاق أول رحلة من مطار "معيتيقة" بالعاصمة طرابلس إلى مطار "تمنهنت" بوادى الشاطئ جنوب البلاد.

وقال بيان للشركة - على صفحتها الرسمية اليوم بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " - إنَ الرحلة ستكون على طائرة إيرباص 330، وتحمل 250 راكبًا، وأكدت الشركة أن افتتاح هذا الخط يأتى لتسهيل انتقال مواطنى الجنوب جوا، بعد تعذر إعادة افتتاح مطار سبها لأسباب أمنية.

يذكر أن شركة الخطوط الأفريقية سيَرت أول رحلة جوية محلية تجريبية إلى مطار تمنهنت المدنى فى 16 يونيو الماضي، بعد افتتاحه مباشرة، وكان مطار سبها الدولى قد أوقف رحلاته الجوية منذ فبراير 2014، وجرت محاولة لإعادة تشغيله منتصف شهر مايو الماضي.

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