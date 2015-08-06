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البحرين تدين تفجير مسجد قوات الطوارئ فى "أبها" بالسعودية

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البحرين تدين تفجير مسجد قوات الطوارئ فى "أبها" بالسعودية البحرين تدين تفجير مسجد قوات الطوارئ فى "أبها" بالسعودية
أدانت مملكة البحرين وبشدة التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجد قوات الطوارئ فى أبها بالمملكة العربية ، ظهر اليوم الأربعاء، وأودى بحياة عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين، مشددة على أن هذه الجريمة الآثمة النكراء لا تمت بصلة لأى دين وتتنافى تمامًا مع كافة القيم الأخلاقية والإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن المنامة أعربت عن خالص التعازى وصادق المواساة للمملكة العربية السعودية وشعبها، ولأسر وذوى الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين فى هذا الحادث الأليم.

وأكدت (بنا) على تقدير مملكة البحرين للجهود الكبيرة التى تبذلها المملكة العربية السعودية فى مكافحة العنف والإرهاب على الصعيدين الداخلى والخارجى، وأنها تشدد على موقفها الثابت فى الوقوف مع المملكة العربية السعودية وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات لترسيخ الأمن وبسط الاستقرار فى جميع أنحاء المملكة وفى المنطقة، مطالبة ببذل جهود دولية أقوى وأكثر تطورًا لأجل القضاء على كافة صور وأشكال الإرهاب أينما وجد ومهما كانت مبرراته ودوافعه والجهة التى تقف وراءه، بعد أن بات مهددًا لجميع الدول والمجتمعات بلا تمييز.
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