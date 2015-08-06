أسماء شهرة الانجليز (2/4) - حلويات ايفرتون.. شياطين مانشستر.. وحمر ليفربول

أيام قليلة وينطلق موسم 2015-2016 للدوري الانجليزي الممتاز.. بعد أيام ستبدأ أسماء "المدفعجية" و "الشياطين الحمر" وغيرها تغزو أسماع محبي ومتابعي الـ Premier League.. ولكل إسم من هذه الأسماء حكاية.

في التقرير التالي يستعرض معكم FilGoal.com حكايات وأسماء شهرة الأندية العشرين التي تتنافس على لقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.

في الجزء الأول استعرضنا أسماء شهرة أندية أرسنال، أستون فيلا، بورنموث، تشيلسي وكريستال بالاس (طالع التفاصيل).

إيفرتون – التوفيز

منذ بداية تاريخه ارتبط إيفرتون بحلوى التوفي.. محلين لبيع الحلويات في ليفربول أولهما هو "بيت إيفرتون" والثاني هو "الأم نوبليت" كانا يقدمان التوفي بالنعناع لجماهير إيفرتون قبل المباريات، بل وبدأ معها تقليد "سيدة التوفي" التي تقوم بإلقاء التوفي على الجماهير قبل بداية مباريات إيفرتون بملعبه جوديسون بارك، وهو التقليد المستمر حتى يومنا هذا. ليصبح إيفرتون هو فريق "التوفيز “Toffees -.

ليستر سيتي – الثعالب

أكثر من إسم ارتبط بفريق ليستر سيتي في سنواته الأولى دون أن ترتبط الجماهير بأي منها، قبل أن يقترح البعض استغلال شهرة منطقة ليسترشاير بمطاردة وصيد الثعالب ليصبح إسم شهرة ليستر سيتي "الثعالب “The Foxes - .

ليفربول – الريدز

ببساطة نسبة لألوان الفريق الحمراء يعرف ليفربول منذ بداية تاريخه بإسم "الحمر" أو "الريدز “Reds -، وبالرغم من وجود فرق كثيرة ترتدي اللون الأحمر في بريطانيا إلا أن إسم الريدز ظل مرتبطاً بليفربول فقط.

مانشستر سيتي – السيتيزنز

أكثر من إسم عرف به مانشستر سيتي في بداياته، منها "الأزرق السماوي" و"رجال الجعة" نسبة إلى إحدى شركات الجعة (البيرة) التي كانت ترعى الفريق. قبل أن يستقر إسم الشهرة عند "المواطنين" أو "سيتيزنز Citizens –" المشتقة من كلمة "سيتي" في إسم الفريق.

مانشستر يونايتد – الشياطين الحمر

في البداية كان إسم النادي نيوتن هيث، وهو ما دفع الجماهير لتطلق على الفريق إسم “Heathens” وهي كلمة تعني "المشركين" أو "الملحدين" في اللغة العربية. مع تغير إسم الفريق إلى مانشستر يونايتد، وفي فترة تولي سير مات باسبي تدريب الفريق كان هناك فريق للرجبي يدعى "سالفورد" حصد كل البطولات في موسم لتطلق عليه الصحف إسم "الشياطين الحمر" نسبة للون قمصانه الأحمر. الإسم أعجب سير باسبي ليتبنى تسمية مانشتسر يونايتد أيضاَ بـ"الشياطين الحمر –“Red Devils.