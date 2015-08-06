أبو العينين: قناة السويس الجديدة بداية جديدة لنهضة مصر الحديثة

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن افتتاح قناة السويس الجديدة هو بداية جديدة لنهضة مصر الحديثة مشيرًا إلى أنه يغير صورة مصر في العالم وخريطتها الاقتصادية وسيخلق محاور جديدة للتنمية وينشئ عاصمة اقتصادية جديدة في منطقة قناة السويس ستكون من أهم مراكز جذب الاستثمار في العالم.

وأضاف أن إنجاز هذا المشروع المصري الذي يخدم الاقتصاد العالمي هو تعبير عن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تلتف حوله إرادة شعبه لإعادة بناء مصر الحديثة واستعادة مكانتها الحضارية.

> وأكد أبو العينين أن تنفيذ هذا المشروع الضخم في هذا الوقت القياسي غير المسبوق من نوعه في العالم هو مصدر للفخر والكبرياء القومي وملحمة وطنية قادتها القوات المسلحة لا تقل عن ملحمة وإنجاز العبور عام 1973، وأثبتت قدرة مصر على إنجاز مشروعات عملاقة بالاعتماد على مواردها وقدراتها الذاتية.

> وأضاف أن ملحمة حفر القناة بما يتضمنه من التحام شعبي مع الرئيس وما تضمنه من انضباط وجدية في العمل سيكون نموذج لكافة مشروعاتنا في المستقبل، وسيكون ميلاد لمصر الجديدة التي نريدها.

> وأكد رئيس مجلس الاعمال المصري الأوروبي أن قناة السويس الجديدة هي فاتحة خير وباكورة لمشروعات قومية عملاقة في الزراعة والصناعة والخدمات والموانئ والطاقة المتجددة ستوفر ملايين من فرص العمل وستحول مصر إلى قبلة للاستثمار العالمي، وأن هناك عدد كبير من الشركات الأوروبية والعربية والأسيوية في انتظار افتتاح قناة السويس الجديدة لإقامة مشروعات لها في محور تنمية قناة السويس سواء للخدمات اللوجيستية أو مناطق حرة لتداول البضائع ومناطق للتصنيع والتجميع وإعادة التصدير بما يضع مصر على سلاسل التجارة والإمداد العالمي ويستفيد من الموقع العبقري المتفرد لمنطقة قناة السويس.

> وأشار أبو العينين إلى أن الإنجاز الذي تحقق في حفر القناة الجديدة رسم لمصر صورة جديدة في العالم وأن المصريين قادرون على التحدي والإنجاز وأنهم يهيئون اقتصادهم لمتطلبات القرن الحادي والعشرين وخريطة الاقتصاد العالمي التي تتغير. موجهًا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والقوات المسلحة والشعب المصري بهذا الإنجاز العظيم.