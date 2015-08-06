إنفوجرافيك – مرتضى ينضم لقائمة الرؤساء المتوجين بالدوري مع الزمالك

هل تستمر محاولات الأهلي لضم عمرو السولية لاعب الإسماعيلي؟ وهل يرحل فتحي مبروك؟ علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالأهلي يُجيب في حواره مع FilGoal.com.

الإسماعيلي رفض بيع السولية إلى الأهلي بعد رفض اللاعب عرض إماراتي قبل أن يبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وأبرز الإسماعيلي في بيان رسمي رفضه نهائيا بيع السولية بسبب "الطريقة التي تعامل الإهلي بها مع الإدارة ومع اللاعب".

وأجاب علاء عبد الصادق لـFilGoal.com عن هل يحاول الأهلي ضم السولية من جديد؟ إلى جانب حديثه عن الراحلين من الفريق ومستقبل فتحي مبروك مع الفريق.

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وكل ما يلي على لسان عبد الصادق في حواره مع FilGoal.com ..

عمرو السولية

"حديثنا مع الإسماعيلي كان بكل الطرق الشرعية".

"طلبنا ضم اللاعب إلى الأهلي".

"كنا نريد إفادة الإسماعيلي والاستفادة من انتداب اللاعب".

"نعلم جيدا إن عقده ينتهي العام المقبل ورغم ذلك قدمنا عرضا لضم اللاعب".

"الأمور الآن في يد مجلس إدارة الإسماعيلي".

"وفي حالة تحديد طلبات معينة مع الإسماعيلي سندرس الأمر".

"موقفنا سليم من المفاوضات وقدمنا رسميا عرضا للنادي".

القائمة

"بخصوص قائمة الفريق فإن الحسم سيكون عقب لقاء النجم الساحلي".

"وقتها سيتم حسم من يبقى ومن يرحل من الأهلي".

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي يوم السبت في إطار الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

فتحي مبروك

" أنا مقتنع تماما بفتحي مبروك كمدير فني للنادي الأهلي".

"لابد أن يبقى في الفريق ويأخذ الفرصة كاملة".

"دائما فتحي مبروك يتواجد في المواقف الصعبة ولم يغب نهائيا عن تحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة مع الأهلي".

"عندما ينجح الكل يتغنى باسمه. وعندما يخسر يخرج البعض ويقول إنه يجب أن يرحل".

"أما مقتنع تماما به ولابد من إعطائه كامل الفرصة معنا الموسم المقبل".