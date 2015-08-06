ما هى أنيميا الخلايا المنجلية وكيف يتم اكتشاف الإصابة بها؟

يعانى بعض الأشخاص من الإصابة بفقر الدم المنجلى الذى يطلق عليه أنيميا الخلايا المنجلية، نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، وهى من أخطر أمراض الدم الوراثية.

حول ذلك يقول الدكتور سامح عبد الحميد مدرس الباثولوجيا الأكلينيكية بطب الأزهر، إن فقر الدم المنجلى أو ما تسمى "الأنيميا المنجلية" هى عبارة عن حدوث خلل فى تكوين خلايا الدم نتيجة أسباب وراثية جينية تتعلق بالوالدين، حيث يساهم وجود بعض الجينات بالدم إلى حدوث خلل فى تكوين الهيموجلوبين بالدم.

ويستكمل د. سامح قائلا "يتسبب إصابة الأشخاص بالأنيميا المنجلية فى حدوث خلل فى عملية إنتاج نخاع العظام بدلا من كرات دم حمراء إلى كرات دم غير طبيعة مشوهة تأخذ شكل المنجل، وتساهم فى حدوث إعاقة لمرور الدم من خلال الشعيرات الدموية."

ويتابع د. سامح قائلا "يتم إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية لاكتشاف إصابة الشخص بالأنيميا المنجلية، وذلك من خلال أخذ عينة من دم المريض يتم إخضاعها لعملية العزل والرحلان الكهربائى " electrophoresis" داخل المختبر الطبى، وفى حالة أن تكون نتيجة التحليل موجبة فذلك يدل على أن الشخص الذى أجرى له الفحص يعانى من الأنيميا المنجلية .