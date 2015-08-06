مجند بالجيش يطلق على مولودته "قناة" تفاؤلا بافتتاح قناة السويس الجديدة

قبل افتتاح قناة السويس الجديدة بساعات معدودات، وعلى طريقة ابتكار المصريين ظاهرة إطلاق أغرب الأسماء على أبنائهم حديثى الولادة، كما حدث مع أحد الأسر المصرية بمحافظة الشرقية منذ أيام بإطلاقهم اسم الطائرة "رافال" الفرنسية التى انضمت حديثًا للجيش المصرى على ابنتهم تضامنًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فاجأ محمد عبد الرحمن الشريف، المجند بالجيش الثالث الميدانى، بالاتصال بوالده فجرًا، اليوم، من مقر التجنيد بعد إبلاغه بوضع زوجته لمولودة، وقرر تسمية ابنته الأولى "قناة" تفاؤلا بافتتاح قناة السويس الجديدة اليوم.

وقال المحامى عبد الرحمن الشريف، والد المجند، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن نجله يقضى فترة تجنيده فى الجيش الثالث الميدانى بمنطقة الإسماعيلية، حيث رزق فجر اليوم بمولودة أصر على تسميتها بـ"قناة" تفاؤلا بافتتاح قناة السويس، مشيرًا إلى أن الأسرة غمرتها الفرحة بهذا الاسم الجديد.

وأضاف والد المجند، أن نجله من أحد جنود الجيش الذين تم اختيارهم لتأمين افتتاح قناة السويس، مؤكدًا أن نجله أخبره بأن الاسم لقى ترحيبًا كبيرًا وفرحة عارمة لدى زملائه فى الجيش.

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