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الخارجية البريطانية: مشروع قناة السويس مثال عظيم لما يمكن لمصر تحقيقه

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الخارجية البريطانية: مشروع قناة السويس مثال عظيم لما يمكن لمصر تحقيقه الخارجية البريطانية: مشروع قناة السويس مثال عظيم لما يمكن لمصر تحقيقه
وصف متحدث باسم الخارجية البريطانية صباح اليوم الخميس مشروع قناة السويس الجديدة بأنه "مثال عظيم" لما يمكن لمصر تحقيقه.

وفى تصريحات قال المتحدث "إن مشروع قناة السويس الجديد هو انتصار للهندسة ومثال عظيم لما يمكن لمصر تحقيقه"، مؤكدا أن قناة السويس هى مصدر حيوى للدخل فى ، حيث درت 5.5 مليار دولار فى عام 2014، مشددا على أن المشروع الجديد سوف يزيد من ترسيخ أهمية القناة.

وأضاف المتحدث "وعلى المدى الطويل، فإن الاقتصاد المصرى سينجح من خلال جذب الاستثمار الأجنبى وخلق فرص العمل، وهذا يتطلب الاستمرار فى برنامج الإصلاح الجريء الذى وضعته المصرية خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية فى شرم الشيخ فى مارس الماضي".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة دعمت الانتعاش الاقتصادى لمصر، منوها بأن بريطانيا هى المستثمر الأجنبى الأول فى البلاد من خلال استثمار أكثر من 50 مليون دولار فى مشاريع منذ عام 2011.

وقال إن حكومته تعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية على برنامج الاصلاح الاقتصادى للحد من البيروقراطية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وضمان أن النمو الاقتصادى يفيد الطبقة الأكثر فقرا فى مصر.

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مصر 365

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