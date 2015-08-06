وصول وزير الدفاع والفريق مميش قناة السويس الجديدة

وصل الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إلى مقر افتتاح قناة السويس الجديدة، استعدادا لبدء الاحتفال بقناة السويس وسط حضور دولى وعربى.

وتفقد الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يخت المحروسة.

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