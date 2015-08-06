أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإمام الأكبر يتوجه للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

Google+ Print
الإمام الأكبر يتوجه للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة الإمام الأكبر يتوجه للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
توجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والوفد المرافق له، الآن للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، والمقرر فى وقت لاحق اليوم.

وكان الإمام الأكبر قد أشاد فى كلمة له بهذه المناسبة بقوة وتلاحم الشعب المصرى واصطفافه خلف قيادته الحكيمة لإنجاز هذا المشروع، الذى يمثل انطلاقة كبرى على طريق تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن والسلام المجتمعى فى مصرنا الغالية.

وقدم خلال كلمته، التهنئة والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة ولشعب العظيم على إنجاز هذا المشروع التاريخى، سائلا المولى -عز وجل- أن يديم على مصر وشعبها الأصيل دوام التقدم والازدهار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط