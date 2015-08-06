الإمام الأكبر يتوجه للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

توجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والوفد المرافق له، الآن للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، والمقرر فى وقت لاحق اليوم.

وكان الإمام الأكبر قد أشاد فى كلمة له بهذه المناسبة بقوة وتلاحم الشعب المصرى واصطفافه خلف قيادته الحكيمة لإنجاز هذا المشروع، الذى يمثل انطلاقة كبرى على طريق تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن والسلام المجتمعى فى مصرنا الغالية.

وقدم خلال كلمته، التهنئة والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة ولشعب مصر العظيم على إنجاز هذا المشروع التاريخى، سائلا المولى -عز وجل- أن يديم على مصر وشعبها الأصيل دوام التقدم والازدهار.