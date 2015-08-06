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احتفالات المصريين فى أمريكا بافتتاح قناة السويس الجديدة

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احتفالات المصريين فى أمريكا بافتتاح قناة السويس الجديدة احتفالات المصريين فى أمريكا بافتتاح قناة السويس الجديدة
نظم المصريون المتواجدون فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، احتفالا بمشروع قناة السويس الجديدة، بميدان التيام اسكوير، أكبر الميادين بمدينة نيويورك الأمريكية، للتأكيد على أهمية مشروع قناة السويس، والاحتفاء بقدرة الشعب المصرى على إنجاز المشروع العظيم فى الوقت المحدد.

ورفع المصريون المشاركون فى الاحتفالية أعلام ، وارتدوا تيشيرتات عليها شعار مشروع قناة السويس الجديد، للتأكيد على تضامنهم مع المشروع الجديد، وتوصيل رسالة للعالم بأن مصر قادرة على فعل المستحيل.

وتضمنت الوقفة الاحتفالية مسيرة بالسيارات جابت شوارع ميدنة نيويورك، وهتف المشاركون فى الاحتفالية "تحيا مصر، ومشروع قناة السويس الجديد أمل مصر القادم"، مؤكدين أنه – أى المشروع الجديد – سيساهم خلال الفترة المقبلة فى أن تكون لمصر مكانة مهمة فى العالم.

من جانبها قالت الإعلامية إيمان حلمى، المنسقة الإعلامية للجمعيات الأهلية فى نيويورك، وأحد منظمى الاحتفال، أن مشروع قناة السويس الجديدة إنجاز يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى الذى نفذ المشروع فى معجزه أبهرت العالم والمصريين أنفسهم.

وأكدت حلمى لـ"اليوم السابع" من نيويورك، أن المواطنين الأمريكان كانوا فرحين لفرحتنا التى كانت واضحة، وبعضهم فضل المشاركة معانا فى الاحتفال والفرحه الكبيرة والتجمع الرهيب الذى كان موجودا.

وأكدت إيمان حلمى أن جميع وسائل الاعلام الأمريكية تحدثت اليوم على إنجاز العام وأكدت أن المصريين يمضون نحو مستقبل مطمئن وعصر جديد من الديمقراطية.

وأوضحت المنسقة الإعلامية للجمعيات الأهلية فى نيويورك، أن التجمع شهد إقبالا كبيرا من المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهد ميدان "تايم سكوير" أشهر ميادين نيويورك على أكبر احتفالية للمصريين على هذا المشروع المصرى الضخم.

فيما قالت أسماء مرزوق أحد منظمى الاحتفال، أن الاحتفال لم يكن فى ميدان التيام سكوير وحده بل كان فى كل ميادين مدينة نيويورك، لافتة إلى أنهم أقاموا شاشات عرض لفيديوهات قناة السويس وسيارات ليموزين لتتجول فى كل أنحاء ميادين نيويورك.

وأوضحت مرزوق أن عدد السيارات التى شاركت فى الاحتفال وصلت لـ200 سيارة، وشهد الاحتفال إقبالا كبيرا من المصريين هناك، احتفاءها بمشروع قناة السويس الجديدة.

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