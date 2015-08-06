السعودية : وفاة حالة وإصابة ثلاثة من أسرة واحدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطنى وفاة حالة واصابة ثلاثة اخرين من اسرة واحدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية.

وقالت الوزارتان - فى بيان مشترك - اليوم ، أنه تم تسجيل حالات إصابة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية " كورونا " وسط عائلة سعودية فى منطقة الرياض ،منهم حالتان منومتان بمستشفى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطنى وحالة منومة بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز وتوفيت حالة.

وذكر البيان أن الأعراض والعلامات قد ظهرت لدى الحالة الأولى (الوالد) والذى اتضح من خلال التقصى الوبائى للحالة أن المريض مخالط لجمال.

.وأشار البيان إلى أن أحد أفراد العائلة تبين إيجابيته عند فحص الفيروس وهو معزول بالمنزل حاليا, ويعتبر حامل للفيروس فقط ولا ينطبق عليه تعريف الحالة الخاص بمرض فيروس الكورونا وفق الأدلة الإرشادية المقرة من قبل اللجنة العلمية ومركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة والتحكم بالأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية ووضعه مستقر .

من جانبها أهابت وزارة الصحة بالمواطنين إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة عند التعامل مع الابل من تغطية للفم والوجه وإتباع العادات الصحية السليمة كغسل الأيدي, مؤملة على الدور التكاملى مع شركائها فى الأجهزة الحكومية - وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية - إلى جانب المواطنين .

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