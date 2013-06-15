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ما هو المكياج الذي يميّز ياسمين بطلة "عشق وجزاء"؟

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ما هو المكياج الذي يميّز ياسمين بطلة "عشق وجزاء"؟ ما هو المكياج الذي يميّز ياسمين بطلة "عشق وجزاء"؟

تابعي مع "سيدتي نت" اليوم موعداً جديداً مع نجمة تركيّة متميّزة، لتتعرّفي أكثر إلى نوع مكياجها.
هي نجمة نالت شهرة واسعة في دور "مرام" في مسلسل "قصر الحبّ"، وها هي تكمل مسيرة النجاح بدروها المميّز في مسلسل "عشق وجزاء" الذي يُعرض حاليّاً على شاشات التلفاز. إنّها "نورجول يشيلشاي الجذّابة، الرومانسيّة والظريفة...
هي اليوم متربّعة على عرش الكثير من الجماهير، في مختلف الدول، وعلى هذا الأساس قدّمنا لك أجمل صورها وإطلالاتها التي تُبرز جمالها اللافت.
في هذه الصور، تجدين أنّ نورجول يشيلشاي بعكس النجمات التركيّات الأخريات اللواتي يرفضن وضع المكياج أو وضع القليل منه، هي أقرب بمكياجها إلى المرأة العربيّة لا الأوروبيّة.
مع هذا، نجد أنّ لون بشرتها وشعرها وعينيها الزوقاوين يسمحان لها بالتألق بالمكياج السموكي والكحل، ما يزيد من جمالها.
تظهر ياسمين أيضاً بالمكياج الناعم والبسيط، وهذا النوع يليق بها.
لكن بالنسبة إليك، كيف تجدين ياسمين متألّقة؟ بالمكياج الناعم أو القوي؟

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سيدتي