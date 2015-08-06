بالصور.. المزمار ورقص الخيل فى شوارع فرشوط للاحتفال بقناة السويس الجديدة

شهدت مدينة فرشوط شمال محافظة قنا احتفالا بوسط المدينة بالمزمار البلدى ورقص الخيل بافتتاح قناة السويس الجديدة.

تجمع الأهالى بحضور عدد من القيادات الأمنية فى مقدمتهم العميد عادل مخيمر، مأمور مركز شرطة فرشوط، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بوسط مدينة فرشوط شمال قنا للمشاركة فى احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأكد الأهالى مساندتهم للقيادات السياسية التى وعدت وأوفت فى وقت قياسى معبرين عن سعادتهم، مؤكدين على ثقتهم فى استعادة مصر لمكانتها الرائدة بسواعد وجهد أبنائها.

وقام الأهالى بالاحتفال على الطريقة الصعيدية بالتحطيب والمزمار البلدى، وأقاموا مسابقات فى لعبة التحطيب وركوب الخيل.

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