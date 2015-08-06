رفع علم مصر بطول 9 أمتار بمكتبة الإسكندرية بمناسبة افتتاح القناة

نظمت مكتبة الاسكندرية احتفالية فى ساحة الحضارات "البلازا" وأمام المكتبة على الكورنيش، احتفالية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقام شباب مكتبة الإسكندرية برفع علم بطول 9 أمتار تعبيرًا عن فرحتهم بمشروع قناة السويس الجديدة، ووصفوه بالمشروع العملاق، الذى يزرع آمالاً وينير طريقًا، ويؤكد قدرة المصريين على تحقيق أحلامهم فى غد أفضل.

وأعرب الدكتور صلاح سليمان مدير متحف المخطوطات بالمكتبة، عن سعادته لمشاركة الشباب فى هذه الاحتفالية الوطنية، وهو شباب المكتبة المشارك فى برامج دعم وبناء قدرات الشباب من مكتبة الإسكندرية والمعروفة بتأثيرها الواضح فى شخصية من يشاركون فيها من هؤلاء الشباب وعلى انتمائهم الوطنى، فضلا على تفرغهم لبناء قدراتهم دعمًا للتنمية في مصر وعدم انصرافهم إلى منابع التطرف والبطالة.