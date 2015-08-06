وصول 9500 طن بوتاجاز و500 سيارة لموانئ السويس

قال المهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن حركة الملاحة بالموانئ تسير بصورتها الطبيعية وسط احتفالات البلاد بافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث يستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة ارزو جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز والسفينة جاز برايد وعلى متنها 3 آلاف طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن ميناء بورتوفيق يشهد اليوم استقبال السفينة دودو وعلى متنها 500 سيارة قادمة من جدة والسفينة الحاج سيد وعلى متنها 3 آلاف طن بضائع عامة.

يستعد ميناء الأدبية اليوم لمغادرة السفينة انسى ايفرينى وعلى متنها 22 ألف طن دقيق القمح متجهة إلى اليمن، يشهد ميناء السخنة اليوم استقبال السفينة، واى ام ميلشينا وعلى متنها 1422 حاوية قادمة من جدة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 421 راكبا و58 سيارة كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 888 راكبا و25 سيارة و15 شاحنة والعبارة القاهرة وعلى متنها 1177 راكبا و63 سيارة و2 شاحنة، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 305 ركاب و21 سيارة منهم 18 سيارة رسالة تصدير و1 تريلا و1 براد والسفينة بريدج وعلى متنها 30 براد و11 تريلا.

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 40 سائحا إلى ومن الكنيسة لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص، ومغادرة اليخت تمبست وعلى متنه 12 سائحا متجها للغردقة ـ كما شهد الميناء بالأمس استقبال اليخت السعودى كينج دوم قادما من فرنسا إلى بورسعيد.

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