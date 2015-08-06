ضبط 5 سوريين بالإسكندرية لا يحملون بطاقات إقامة بمصر

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العطارين من ضبط كل من: "علاء الدين م ش"، 37 سنة، و"محمود ع ع"، 20 سنة، و"حسن م ت"، 47 سنة، و"حمزه م ح"، 21 سنة، و"عبد الرازق ع ال"، 51 سنة، جميعهم من سوريا "أثناء سيرهم بشارع صلاح سالم دائرة القسم بحوزتهم جوازات سفر غير مثبت بها إقامة بالبلاد عدا الخامس لا يحمل جواز سفر".

وتحرر المحضر إدارى قسم العطارين وبالعرض على النيابة العامة قررت حجزهم وإعادة عرضهم باكر 6 الجارى برفقة تحريات مباحث الجوازات.

>