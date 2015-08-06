ضبط 5 سوريين بالإسكندرية لا يحملون بطاقات إقامة بمصر

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العطارين من ضبط كل من: "علاء الدين م ش"، 37 سنة، و"محمود ع ع"، 20 سنة، و"حسن م ت"، 47 سنة، و"حمزه م ح"، 21 سنة، و"عبد الرازق ع ال"، 51 سنة، جميعهم من سوريا "أثناء سيرهم بشارع صلاح سالم دائرة القسم بحوزتهم جوازات سفر غير مثبت بها إقامة بالبلاد عدا الخامس لا يحمل جواز سفر".إعلان - Ads إعلان - Ads
وتحرر المحضر إدارى قسم العطارين وبالعرض على النيابة العامة قررت حجزهم وإعادة عرضهم باكر 6 الجارى برفقة تحريات مباحث الجوازات.
وتحرر المحضر إدارى قسم العطارين وبالعرض على النيابة العامة قررت حجزهم وإعادة عرضهم باكر 6 الجارى برفقة تحريات مباحث الجوازات.
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