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مدير أمن الشرقية يرأس خدمات تأمين افتتاح القناة بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى

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مدير أمن الشرقية يرأس خدمات تأمين افتتاح القناة بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى مدير أمن الشرقية يرأس خدمات تأمين افتتاح القناة بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى
قال اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إن محافظة الشرقية تشهد احتفالات بمختلف مراكز المحافظة وبالقرى والنجوع المختلفة، احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة، وإن الوضع الأمنى بالمحافظة هادئ تماما.

وأضاف مدير الأمن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه متواجد على رأس الخدمات الأمنية لتأمين احتفالات القناة بالكيلو 56 بالطريق العام " إسماعيلية الصحراوى"، للإشراف عليها بنفسه.

وشدد مدير الأمن على الخدمات الأمنية بالتعامل بكل حزم وتطبيق القانون على أى محاولات للخروج عن السلم العام، وتعكير صفو احتفالات الشراقوة.

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مصر 365

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