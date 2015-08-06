بالصور.. محافظ قنا يتقدم مسيرة للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

تقدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا مسيرة حاشدة بشوارع وميادين مدينة قنا ضمن الاحتفالات التى تشهدها المحافظة بافتتاح قناة السويس الجديدة، رافقه خلال المسيرة اللواء صلاح الدين محمد حسان مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن قنا وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات والجهات الحكومية بالمحافظة.

وبدأت المسيرة بتجمع المشاركين من قرى المدينة "دندرة، المحروسة، أبنود، الأشراف، الجبلاو، أولاد عمرو، القناوية" ومشاركين من مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم وقصر الثقافة وأهالى مدينة قنا من خلال مسيرات أمام ديوان عام المحافظة للاحتفال وانطلقت تتقدمها الموسيقى العسكرية والمزمار البلدى والخيل فى طريقهم إلى ميادين المدينة منها ميدان الساعة وميدان المحطة.

وأكد محافظ قنا أن من حق الشعب المصرى أن يحتفل اليوم السادس من أغسطس بافتتاح قناة السويس الجديدة التى تعد إنجازا مبهرا نجح أبناء مصر فى تحقيقه بعقولهم وسواعدهم وأموالهم واثبتوا للعالم أجمع قدرتهم على الإنجاز والتحدى وصنع المعجزات فقدموا قناة جديدة للعالم تواكب الزيادة المتوقعة فى حجم التبادل التجارى الدولى، وتقلل زمن الانتظار عن طريق عبور السفن المزدوج فى كلا الاتجاهين مع زيادة معدلات الأمان الملاحى .

ووجه الهجان التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح قناة السويس الجديدة وتحقيقه لكل الآمال والأهداف والمشروعات العملاقة، مما يعود بالخير والتقدم على مصر وأبنائها وهذا المشروع التاريخى يؤكد أن مصر متجهة نحو بناء دولة حديثة ومتقدمة.

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