بالصور.. زفة بلدى على طريق الإسماعيلية لاستقبال المشاركين بحفل افتتاح القناة

استقبلت محافظة الشرقية الوفود المشاركة فى افتتاح قناة السويس بزفة بلدى بالخيول والرقص بالمزمار البلدى، أسفل الكوبرى الإقليمى بطريق القاهرة- الإسماعيلية، طريق العاشر من رمضان على امتداد 22 كيلو.

ووقفت بعض الأتوبيسات لمدة دقيقة، وعلى أنغام المزمار البلدى تعالت أغنية بشرة خير وتسلم الأيادى، والتى حولت الطريق لفرح كبير للمصريين بالقناة ذهابًا وإيابًا.

كما شهد الطريق حالة من التكثيف الأمنى لكمائن الشرطة، التى كساها علم مصر، واتشح أفراد الأمن فيها بعلم مصر، وانتشرت بطول الطريق وعلى مسافات متقاربة بين الدوريات الأمنية الثابتة فى الاتجاهين بطريق مصر- إسماعيلية الصحراوى والدوريات المتحركة والمجموعات القتالية التابعة للعمليات الخاصة، شاركت الورود والأشجار المصريين فرحتهم بتزيين مداخل المدن بالكهارب والورود والإعلام.

فيما اتشحت المصانع بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بأعلام مصر، واكتست الكبارى بلافتات التهنئة من المؤسسات والشركات الصناعية ومجلس الأمناء والمؤسسات الحكومية وجهاز تنمية العاشر من رمضان وجامعة الشرقية ومجلس الأمناء، ونادى الرواد والصفوة للاحتفال بافتتاح القناة الجديدة لتتحول معه كبارى الطريق إلى لوحة متناغمة تعبر عن فرحة الكل بالقناة.



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