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بالصور.. 16 فرقة للفنون الشعبية تشارك في إحتفالات أسوان بإفتتاح القناة الجديدة‎

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بالصور.. 16 فرقة للفنون الشعبية تشارك في إحتفالات أسوان بإفتتاح القناة الجديدة‎ بالصور.. 16 فرقة للفنون الشعبية تشارك في إحتفالات أسوان بإفتتاح القناة الجديدة‎

شهدت صفحة النيل الخالد بمدينة اسوان أكبر كرنفال مائى شارك فيه 16 فرقة فنون شعبية من الشباب والرياضة والثقافة قدموا عروضهم على حوالى 50 مركب شراعى ولنش علاوة علي لنشات شرطة المسطحات المائية حيث تضمنت العروض الفنية رقصات الفنون الشعبية والموسيقى والأغانى الوطنية والتراثية.

وشهد الحفل  حضور محافظ اسوان مصطفى يسرى واللواء عمر ناصر مدير أمن اسوان والمهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة وأيضاً شباب وممثلى الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدنى وخاصة وخاصة مؤسسة القادة – المجلس المصري للقيادات الشبابية وإئتلاف شباب إسوانلي ، بالإضافة إلى بعض الأفواج السياحية والذين شاركوا أبناء أسوان أحتفالهم بهذا العرس الوطنى من خلال رفع أعلام وقناة السويس.

واستمر الكرنفال لأكثر من ساعتين بدأ من حديقة فريال وحتي المراسي السياحية الجديدة بطول 5 كم وسط تغطية إعلامية من مختلف القنوات المحلية والفضائية والصحافة المحلية ، فيما قام محافظ اسوان ومدير الأمن وسط حضور جماهير كبير بالنصب التذكارى بميدان الشهداء بإعطاء إشارة البدء لتقطيع تورته تم تصنيعها على هيئة علم مصر بطول 11 متر وقام بإعدادها إحدى شركات القطاع الخاص مساهمة منها فى أحتفالات أسوان بإفتتاح قناة السويس ، فيما افتتح مصطفى يسرى معرض الفنون التشكيلية بقصر ثقافة أسوان والذى ضم العديد من الأعمال الفنية المتميزة وعقب ذلك شهد المحافظ ومدير الأمن و الحضور من مواطنى أسوان بمسرح قصر الثقافة تبلوهات للأغانى الوطنية من فرقة أسوان للموسيقى العربية شملت الأغانى الحماسية

وتم تقديم عروض لفرقة الأطفال واختتم الحفل الساهر بعرض أوبريت مصر بلدنا والذى شارك فيه بعض الفنانين والشعراء من المواهب و المبدعين ، وعلى الجانب الآخر خرجت أهالى أسوان للأحتفال بهذه المناسبة الوطنية فى ميادين وشوارع المدينة والتى شهدت مظاهر الزينة والبهجة من تركيب الأنوار .

 

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