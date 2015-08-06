وزير الدولة الإماراتي : شعب مصر قادر على تحدي الصعاب

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر قدرة الشعب المصري على تحدي الصعاب.

وأضاف الجابر، بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، اليوم الخميس : “نبارك لمصر قيادة وحكومة وشعبا هذا الإنجاز الكبير الذي يعد ثمرة للرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصر على إنجاز العمل في سنة واحدة ليؤكد قدرة الشعب المصري على تحدي الصعاب”.

وأردف قائلا : ”نفخر في دولة الإمارات بقيامنا بدور عامل مساعد رئيسي في هذا المشروع من خلال تأسيس تحالف التحدي بقيادة شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية،وقيام المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمتابعة كافة مراحل وخطوات المشروع لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية،وذلك بالتنسيق التام مع الزملاء في هيئة قناة السويس ،والهيئة الهندسية في القوات المسلحة المصرية ، الذين بذلوا جهودا جبارة وغير مسبوقة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير”.

وشدد على الدور الذى اضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان،ولي عهد أبوظبي- نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة- لتحقيق هذا الإنجاز في وقت قياسي وبكفاءة عالية.

وأوضح أن قناة السويس الجديدة ترسخ المكانة”الجيوسياسية”المهمة لمصر التي تقع على مفترق طرق الملاحة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، فضلا عن مساهمتها في تحقيق فوائد استراتيجية وعوائد اقتصادية واجتماعية مهمة.