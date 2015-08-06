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مورينيو: لا أعلم أين سيذهب محمد صلاح

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مورينيو: لا أعلم أين سيذهب محمد صلاح مورينيو: لا أعلم أين سيذهب محمد صلاح

قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي أنه لا يعلم إلى أين سينتقل الجناح المصري محمد صلاح والذي مازال على ذمة البلوز حتى الآن.

وعلى الرغم من تأكيد صلاح لانتهاء الصفقة وانتقاله رسميا إلى روما بعد اتفاق النادي الإيطالي مع تشيلسي إلا أن مورينيو نفى علمه بذلك.

وقال مورينيو بعد الخسارة وديا من فيورنتينا "ليس لدي أي فكرة عن مستقبل صلاح، ما أعرفه أنه غادر تشيلسي منذ أشهر قليلة للعب معارا مع فيورنتينا".

وأضاف "كنت سعيدا لأنه يلعب كل مباراة وهذا كان الهدف من الإعارة".

ورفض صلاح اللعب لفيورنتينا لمدة عام آخر على سبيل الإعارة ليتوجه صوب العاصمة مع نادي روما.

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