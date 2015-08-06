وصول الصيادين المصريين المحتجزين بالسودان إلى القاهرة بعد الإفراج عنهم

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، طائرة مصر للطيران قادمة من بور سودان، والتى تقل 101 صياد مصرى المفرج عنهم من قبل السلطات السودانية، بعد اتصالات مكثفة من الحكومة المصرية مع أجهزة وحكومة السودان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد احتجازهم منذ إبريل الماضى، بتهمة اختراق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير، قد أصدر قراراً بعد التشاور مع وزير العدل، بالعفو عن 101 من الصيادين المصريين المحتجزين لدى السلطات السودانية، منذ إبريل الماضى، بتهمة اختراق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

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