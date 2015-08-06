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عمرو دياب مهنئاً المصريين بقناة السويس: خطوة مهمة على طريق التنمية

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عمرو دياب مهنئاً المصريين بقناة السويس: خطوة مهمة على طريق التنمية عمرو دياب مهنئاً المصريين بقناة السويس: خطوة مهمة على طريق التنمية
هنأ الهضبة المصريين على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث قائلاً: "مبروك لمصر وشعبها قناة السويس الجديدة.. خطوة مهمة فى طريق التنمية ولازم تكون دافع لينا كلنا للعمل الجاد والإخلاص للوطن".
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