عمرو دياب مهنئاً المصريين بقناة السويس: خطوة مهمة على طريق التنمية

هنأ الهضبة عمرو دياب المصريين على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث قائلاً: "مبروك لمصر وشعبها قناة السويس الجديدة.. خطوة مهمة فى طريق التنمية ولازم تكون دافع لينا كلنا للعمل الجاد والإخلاص للوطن".إعلان - Ads إعلان - Ads
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مبروك لمصر و شعبها #قناة_السويس_الجديدة، خطوة مهمة في طريق التنمية ولازم تكون دافع لينا كلنا للعمل الجاد والإخلاص للوطن
— Amr Diab (@amrdiab) August 6, 2015
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