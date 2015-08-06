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وزير الصحة: تجهيز 10 مستشفيات لتأمين الوفود الرسمية باحتفالات القناة

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وزير الصحة: تجهيز 10 مستشفيات لتأمين الوفود الرسمية باحتفالات القناة وزير الصحة: تجهيز 10 مستشفيات لتأمين الوفود الرسمية باحتفالات القناة
أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أنه تم رفع درجة الاستعداد فى 10 مستشفيات بالإسماعيلية لتأمين الوفود الطبية المشاركة فى افتتاح قناة السويس الجديدة مشيراً إلى أنه تم تخصيص 340 سيارة إسعاف لتأمين محور قناة السويس.

وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن غرفة الأزمات بالوزارة منعقدة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لمتابعة كافة الميادين والشوارع الرئيسية لتأمين احتفالات المصريين بقناة السويس الجديدة.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة جهزت 4 وحدات للطوارئ وإدارة الأزمات، حيث ترتبط هذه الوحدات لاسلكيًا مع مركز القيادة والتحكم ومستشفيات الإخلاء وهى: "السلام التخصصى، البنك الأهلى، التأمين الصحى بالعاشر، الإسماعيلية العام، القنطرة غرب والقنطرة شرق".

لينكات قناة السويس
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